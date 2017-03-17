В НКРЭКУ подсчитали, во сколько обойдется увеличение доли возобновляемых источников энергии

Сумма необходимых инвестиций для увеличения доли возобновляемых источников в общем балансе производства электроэнергии с 6 до 11%, что предусмотрено национальным планом действий по развитию альтернативной энергетики, достигает 3 миллиардов евро.

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Об этом во время "круглого стола" о проблемах развития альтернативной энергетики заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"Для того, чтобы выполнить национальный план действий в сфере возобновляемых источников энергии, необходимо дополнительно инвестировать 3 млрд евро, что позволит произвести только 5,5 миллиарда кВт-ч", - сказал Вовк, добавив, что ежегодный размер инвестиций при нынешних тарифах будет составлять 700 миллионов евро.

"Выполняя этот план (увеличение доли альтернативной энергетики с 6 до 11% в общем балансе - УНИАН), мы получаем рост цены на электроэнергию плюс 12%. А при увеличении доли возобновляемых источников до 20% - цена вырастет на 27%", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина приняла национальный план действий, согласно которому предполагается увеличение доли альтернативной энергетики в общем энергобалансе с нынешних 6,6% до 11% (с учетом крупных ГЭС).