За дешевый газ для населения будут платить предприятия

Точная цена на газ еще неизвестна. Когда будет известна цена, можно будет говорить о ее влиянии на коммунальные тарифы. Об этом вчера заявил журналистам харьковский городской голова Михаил Добкин, сообщает "STATUS QUO"..

По его словам, в структуре стоимости тепла доля цены на газ составляет 60-70%, поэтому если повышается цена на газ, то повышаются и коммунальные тарифы. Как сообщил М.Добкин, раннее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что тарифы на газ для коммунальных предприятий, которые занимаются теплоснабжением, повышаться не будут. "Я считаю, что государство в состоянии оставить цену на газ прежней", - отметил М.Добкин.

По его словам, ситуация с газом не очень хороша для экономики, и за дешевый газ для населения придется расплачиваться предприятиям. "Таких невыгодных условий для Украины по газу еще не было", - заявил М.Добкин.

Справка "SQ". 19 января в Москве (Россия) были подписаны контракты на поставку газа между НАК "Нефтегаз Украины" и ОАО "Газпром" на 2009-2019 гг.

Как сообщил премьер-министр России Владимир Путин, Украина получила в 2009 г. скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне 2008 г. В управлении информации ОАО "Газпром" сообщили, что в I квартале 2009 г. цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за 1 тыс. куб. м. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 и будет изменяться по формуле ежеквартально. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, базовая цена на газ составит 450 долл. за 1 тыс. куб. м газа.