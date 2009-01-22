Нефть подорожала на фоне заявления ОПЕК

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 21 января, повысились на фоне новостей из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявившей об уменьшении поставок сырья, что по значимости оказалось сильнее новостей о продолжающемся мировом финансовом кризисе, который отрицательно влияет на уровень спроса на топливо.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,71 доллара - до 43,55 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 1,40 доллара - до 45,02 доллара за баррель, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках во вторник, 20 января, в последний день торгов по февральским фьючерсам, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Так, на Нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,23 доллара - до 38,74 доллара за баррель, в то время как стоимость мартовских фьючерсов снизилась на 1,73 доллара - до 40,84 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,88 доллара - до 43,62 доллара за баррель.