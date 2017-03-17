В "Укрэнерго" сообщили, на сколько хватит запасов антрацита на складах ТЭС

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, улучшила прогноз по обеспечению теплоэлектростанций дефицитным углем антрацитовой группы, заявив, что ТЭС обеспечены этим видом топлива на время работы от 28 до 60 дней. Об этом в своем видеообращении на странице в соцсети Facebook сказал и. о. главы компании Всеволод Ковальчук.

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"Остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляют от 28 до 60 дней. Это тот период, который страна может пройти без серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе, что значительно больше тех прогнозов, которые были раньше", - сказал он, добавив, что ранее прогнозировалось возможное истощение или нехватка топлива уже к концу марта.

Также Ковальчук заявил, что генерирующие компании - операторы ТЭС должны немедленно перейти к процессу заключения контрактов на импорт антрацита в Украину.

"Дополнительный финансовый ресурс, который имеет тепловая генерация за время работы в последний месяц, позволяет начать этот процесс (заключения контрактов на импорт угля в Украину – УНИАН) и он должен начаться немедленно… Страна должна к маю месяцу быть обеспечена топливом", - сказал глава "Укрэнерго".

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. 15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО, в том числе и угля.

16 марта министр энергетики Игорь Насалик заявил, что потребность Украины в антраците до конца 2017 года составляет 4,2 миллиона тонн. При этом, по данным "Укрэнерго", по состоянию на 15 марта 2017 года запасы антрацита на складах ТЭС составляли 722,4 тысячи тонн.