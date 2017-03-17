"Нафтогаз" уволил главу "Укртрансгаза"
"Нафтогаз" объявил о поиске кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента "Укртрансгаза".
Правление национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» проголосовало за отставку главы дочерней компании «Укртрансгаз», оператора газотранспортной системы страны, Игоря Прокопива. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Правление «Нафтогаза Украины» по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента «Укртрансгаза» Игоря Прокопива», - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, "Нафтогаз" объявил о поиске кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента «Укртрансгаза».
«Обязанности президента «Укртрансгаза» временно исполняет первый вице-президент компании Мирослав Химко», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Прокопив занимал должность главы газотранспортной компании «Укртрансгаз» с августа 2014 года.
«Укртрансгаз» без помех и в дальнейшем будет обеспечивать надежное снабжение газа украинским и европейским потребителям», - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, осенью 2016 года между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство «Укртрансгазом» компрессорных станций на юге Украины. В результате, материнский холдинг не согласовал закупку, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода «Южный поток».
В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы «Укртрансгаза» Прокопива, в котором сообщалось, что глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". По словам Прокопива, эта инициатива не нашла поддержку среди членов набсовета.
10 февраля Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга обнаружил в системе «Укртраснгаза» подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн.
17 февраля правление «Нафтогаза» при согласовании с набсоветом приняло решение о временном отстранении Прокопива от должности.