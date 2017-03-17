"Нафтогаз" уволил главу "Укртрансгаза"

Правление национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» проголосовало за отставку главы дочерней компании «Укртрансгаз», оператора газотранспортной системы страны, Игоря Прокопива. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Правление «Нафтогаза Украины» по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента «Укртрансгаза» Игоря Прокопива», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "Нафтогаз" объявил о поиске кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента «Укртрансгаза».

«Обязанности президента «Укртрансгаза» временно исполняет первый вице-президент компании Мирослав Химко», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Прокопив занимал должность главы газотранспортной компании «Укртрансгаз» с августа 2014 года.

«Укртрансгаз» без помех и в дальнейшем будет обеспечивать надежное снабжение газа украинским и европейским потребителям», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, осенью 2016 года между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство «Укртрансгазом» компрессорных станций на юге Украины. В результате, материнский холдинг не согласовал закупку, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода «Южный поток».

В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы «Укртрансгаза» Прокопива, в котором сообщалось, что глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". По словам Прокопива, эта инициатива не нашла поддержку среди членов набсовета.

10 февраля Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга обнаружил в системе «Укртраснгаза» подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн.

17 февраля правление «Нафтогаза» при согласовании с набсоветом приняло решение о временном отстранении Прокопива от должности.