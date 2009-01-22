Европарламент призывает пересмотреть газовую безопасность

Комитет по вопросам промышленности, науки и энергетики Европарламента одобрил проект рекомендаций по поводу дальнейшей энергополитики ЕС в свете последнего газового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном на заседании комитета 21 января докладе Анн Лаперуз (группа либеральных партий, Франция) на базе Второго стратегического энергетического обзора, подготовленного Еврокомиссией.

В документе депутаты на фоне последнего газового кризиса призвали Еврокомиссию до конца года пересмотреть Директиву о безопасности поставок газа от 2004 года. При этом пересмотр должен касаться совместного объявления чрезвычайной ситуации странами-членами ЕС в случае кризиса, предоставления существующих возможностей для поставок газа с учетом имеющейся инфраструктуры пострадавшим странам, координированный диспетчерский контроль, развертывание чрезвычайных действий в странах, пострадавших меньше, с целью увеличения количества газа для пострадавших рынков.

Кроме того, депутаты высказались за развитие сети подземных хранилищ газа, а также объединения европейской газопроводной системы.

В документе отмечается, что зависимость стран-членов ЕС от импортированного газа останется достаточно большой и в будущем - до 2030 года она может даже вырасти с нынешних 50% до 70%, что, по убеждению депутатов, требует подписания нового соглашения о партнерстве с Россией, которая на сегодня поставляет 42% всего импортного газа в ЕС и 30% - нефти.

Депутаты также высказались за строительство дополнительных газопроводов, таких как “Набукко”, газопровода Турция-Греция-Италия и “Южного потока”, а также за развитие терминалов по получению и переработке сжиженного газа.

Кроме того, в документе содержится призыв к лидерам стран-членов ЕС пересмотреть экологические цели до 2050 года, чтобы уменьшить выбросы “парниковых” газов в атмосферу на 60-80%, довести долю восстанавливаемой энергетики до 60%, повысить энергоэффективность на 35%.

Депутаты также выступили за необходимость развития ядерной энергетики исключительно на максимально возможном технологическом уровне безопасности и призвали Еврокомиссию разработать специальную “дорожную карту” инвестиций в ядерную энергетику.

Проект доклада будет вынесен для голосования на сессии Европарламента в начале февраля.