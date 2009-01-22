Эксперт: конфликт был спровоцирован “Газпромом”

Газовый конфликт России с Украиной был обусловлен тем, что “Газпром” вошел в период текущего дефицита газа при одновременном пиковом росте спроса на него как для внутреннего потребления, так и для экспортных поставок.

Такое мнение высказал руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР, пишет газета “День” (№8 от 22 января).

Он, в частности, обращает внимание на то, что неприятная ситуация с газом и в 2006 году возникла также в зимний период. Эксперт считает, что Россия справляется со своими обязанностями по газообеспечению летом, весной и осенью, однако пик потребления приходится на зимний период.

“И здесь “Газпром” оказывается несостоятельным. Поэтому срок этой газовой паузы был обусловлен необходимостью “Газпрома” перейти пик потребления, увеличить запас газа и потом, после улаживания ситуации, выйти из газовой паузы и прекратить войну“, - сказал М.ГОНЧАР.

При этом, добавил он, виноватой пытались сделать Украину. Эксперт обращает внимание на активную газпромовскую дипломатию в странах ЕС на протяжении 2008 года, когда эмиссары монополиста ездили от столицы до столицы, рассказывая, что Украина ненадежная как транзитер, что в ней могут и будут красть газ зимой и так далее.

М.ГОНЧАР отметил, что таким образом европейского потребителя готовили именно к нынешнему сценарию развития газовых событий. “Газпрому” нужна была мощная масштабная акция, которая отвлекла бы внимание клиентов от серьезных проблем”, - убежден он.

Кроме того, М.ГОНЧАР считает предложение “Газпрома” о применении к Украине практики уплаты за газ заранее в случае нарушения ею срока расчетов своеобразным запасным вариантом для прекращения поставок газа в будущем. “Хотя официальные претензии с Украины сняты, но это не означает, что в контракте нет разного рода крючков, которые можно использовать для возобновления напряжения в газовом вопросе”, - отметил он.