Wingas убежден в достройке Nord Stream

Председатель директората одного из крупнейших газораспределительных концернов Германии Wingas Райнер Зеле убежден в необходимости постройки газопровода Nord Stream, который соединит Россию с Евросоюзом через Балтийское море. Об Этом сообщает РИА "Новости".

"Проект Nord Stream является инновационным, европейским и, прежде всего, необходимым. Он включает постройку двух веток длиной более 1 тысячи 200 километров через Балтийское море, два газопровода-отвода, Opal и Nel", - сказал Зеле в четверг, выступая на годовой конференции газеты Handelsblatt в Берлине. По его мнению, события последних недель, связанные с проблемами транзита российского газа через Украину в Европу, должны были избавить от последних сомнений представителей Швеции, Польши и Прибалтики и окончательно убедить их в том, что "эта прямая связь Евросоюза с источниками природного газа в Сибири является страхованием жизни". "Перебои с поставками - ключевое слово Украина - могут быть компенсированы при помощи дополнительных газопроводов. Поэтому мы хотим прямого доступа Германии и Европы к сибирскому газу. Дамы и господа, самой надежной "транзитной страной" является Балтийское море", - сказал Зеле. По его словам, Европе для удовлетворения возрастающих объемов импорта необходимы дополнительные транспортные мощности, а существующие маршруты с этими объемами не справляются. Кроме того, отметил Зеле, постройка газопровода и его последующая эксплуатация связаны с большими инвестициями, а это также будет способствовать преодолению мирового финансового кризиса. "Энергетическая отрасль в тревожные времена может быть стабильной опорой немецкой экономики. Газопровод Opal длиной в 480 километров, проходящий через восточные земли Германии, принесет не только региональный импульс, но и поможет всей экономике ФРГ", - добавил председатель директората Wingas. Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу (прежде всего, на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Nord Stream протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2010 год. Строительство второй нитки "Северного потока"к 2012 году приведет к увеличению его пропускной способности до 55 миллиардов кубометров. Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%.