Севастопольцы против угольного терминала Ахметова

Украинскому миллиардеру и народному депутату от Партии Регионов Ринату Ахметову направлена телеграмма с приглашением принять участие в общественных слушаниях, которые состоятся в Севастополе 31 января. Об этом в интервью телеканалу НТС сообщила депутат районного совета Ольга Тимофеева, сообщает «Новый регион».

На слушаниях будут изучены возможные последствия строительства в городе угольного терминала, которое планирует стивидорная компания “Авлита”, входящая в холдинг “Метинвест”, принадлежащий Ахметову.

Все участники слушаний должны иметь при себе документы, чтобы пройти регистрацию.

“Мы учли уроки общественных слушаний, которые проводила “Авлита”, когда в зале находились вовсе не севастопольцы”, — сказал Тимофеева.

По ее словам, строительство терминала будет иметь не только экологические последствия. В границах территорий, на которые претендует “Авлита”, находится памятник истории национального значения — Братское кладбище. Там захоронены участники первой обороны Севастополя, напомнила Тимофеева.

Ранее экологи заявили об опасности в связи со строительством угольного терминала “Авлитой”. После введения его в строй угольная пыль в больших количествах будет относиться ветром прямо на центральные районы Севастополя, утверждает Маргарита Литвиненко, председатель Совета общественных экологических организаций Севастополя.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2006 года управляющая компания Группы Метинвест - «Метинвест Холдинг» распространила пресс-релиз, в котором заявила о намерениях использовать приобретенный в Севастополе портовый комплекс ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» для импорта в Украину коксующегося угля. Группа Метинвест также намерена экспортировать через собственный морской порт продукцию предприятий, которые входят в ее состав.

Руководство «Авлиты» неоднократно заявляло о том, что технологически терминал будет функционировать таким образом, что это не составит угрозы окружающей природной среде.

В то же время, председатель Севастопольского горсовета, председатель Севастопольского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ еще в 2007 г. заявил, что позиция Севастопольского горсовета, как и общины Севастополя, о недопущении создания в городе угольного терминала останется неизменной. В начале февраля 2007 года председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сообщил, что власти Севастополя договорились с инвесторами компании «Авлита», что вопрос о создании угольного терминала на территории порта не будет решаться без широкой дискуссии с общественностью и проведения экологической экспертизы.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» предоставляет полный цикл портовых услуг, владея собственными мощностями по складированию, приему и отправке грузов на территории Севастопольского морского торгового порта.

ООО «Метинвест Холдинг» - компания по управлению предприятиями горно-металлургического комплекса ЗАО «Систем Кепитал Менеджмент».

Владельцами ООО «Метинвест Холдинг» является голландская компания Metinvest B.V. (20%) и ЗАО СКМ (80%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% СКМ принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.