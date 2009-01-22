ТНК-ВР купила у группы «Гепард» 2 нефтебазы и сеть АЗС

ТНК-ВР завершила сделку по приобретению у группы компаний «Гепард» двух нефтебаз и 36 АЗС в Киеве и области. Нефтебазы расположены в городах Обухове и Василькове Киевской области, 25 АЗС – в Киеве, 11 АЗС – в Киевской области. 13 из них работают под брендом ТНК, остальные – под торговой маркой «Золотой гепард».

Об этом УНИАН сообщили в департаменте общественных коммуникаций ООО «ТНК-ВР Коммерс».

«Это знаковое событие не только для розничного бизнеса нашей компании. Мы организуем работу этих автозаправочных комплексов в строгом соответствии с высокими стандартами международного холдинга ТНК-ВР, что существенно повысит уровень конкуренции между операторами и положительно отразится на развитии столичного рынка нефтепродуктов», – отметил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей Лизунов.

«Интеграция активов группы компаний «Гепард» в нашу сбытовую структуру проходила с начала 2008 года. Этот процесс завершен успешно, и в ближайшие два года мы намерены провести и техническую модернизацию приобретенных активов. Развивать бренд «Золотой гепард» компания не планирует: большинство АЗС в перспективе будет работать под брендом ТНК, часть заправок мы намерены включить в киевскую сеть под торговой маркой ВР», – сообщил вице-президент по развитию ООО «ТНК-ВР Коммерс» Феликс Лунев.

В настоящий момент ТНК-ВР владеет в Украине 50 АЗС (шесть станций расположены в Луганской области, остальные – в Киевском регионе). Свыше 200 АЗС в разных регионах страны используют бренд ТНК на основе сублицензионных соглашений (джобберская схема сотрудничества). В ближайшие пять лет компания собирается увеличить количество собственных АЗС в Украине до 100, джобберских – до 300. Приоритетными регионами для развития розничной сети являются Киев, Днепропетровск и Донецк.

ТНК-ВР – международный вертикально-интегрированный холдинг, входящий в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе.

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных и джобберских автозаправочных станций, управление АЗС; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство продукции.

Первый автозаправочный комплекс ТНК-ВР был открыт 9 июля 2004 года в Киеве. Этот АЗК под брендом «ТНК» стал флагманом проекта по внедрению современных стандартов комплексного розничного предложения в Украине. Летом 2008 года в Киеве был открыт первый многофункциональный автозаправочный комплекс под всемирно известной торговой маркой ВР.