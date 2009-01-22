Киевэнерго начало отключать крупных должников

Акционерная компания "Киевэнерго" начала отключение самых больших должников за тепловую и электрическую энергию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным “Киевэнерго”, долг потребителей за тепловую и электрическую энергию перед АК уже превышает 1,3 млрд. грн. Из-за большого долга отключению подлежат в основном заведения, которые финансируются из городского и районного бюджетов, а также коммунальные предприятия. Общий долг потребителей перед АК "Киевэнерго" за электричество составляет 788 млн. грн., за тепловую энергию – 512 млн. грн.

Все организации, которые отключаются от электричества и тепла, своевременно получили сообщение об отключении и имели возможность принять все необходимые меры, чтобы избежать таких действий”, - подчеркнули в “Киевэнерго”.

"В ситуации, когда задолженность потребителей перед “Киевэнерго” может привести к полному параличу системы тепло- и электроснабжения в столице, компания вынуждена идти на крайнюю меру - отключение должников. Ведь на сегодня компания находится в сложном финансовом положении: мы так и не получили компенсации от КГГА, которая достигла 1 млрд. грн., должники рассчитываются крайне неаккуратно, а вопрос закупки мазута для снабжения теплая в столице компания решает самостоятельно.

Из-за нежелания своевременно платить за электричество оказались отключенными не только учебные, больничные и административные здания, но и некоторые улицы столицы, которые принадлежат к объектам “Киевгорсвета”, - заявил коммерческий директор АК "Киевэнерго" Сергей ЧЕХ.

Как подчеркнули в компании, начав отключение должников, „Киевэнерго” действует исключительно в рамках законодательства, которое требует от энергетических компаний ограничивать снабжение электрической энергии должникам. Ответственность за последствия возлагается на орган, допустивший возникновение задолженности (Закон Украины "Об электроэнергетике", "Правила пользования электрической энергией", а также постановления Кабинета Министров Украины №59 и №93), добавили в пресс-службе.

Следовательно, сообщили в “Киевэнерго”, подлежат отключению в связи с большой задолженностью: "Киевский городской центр сердца" (679 121,69 грн.), Киевская ГКБ скорой медицинской помощи (552 093,64 грн.), Управление образования Днепровской РГА в Киеве (538 176,29 грн.), Управление образования Днепровской РГА в Киеве (426 495,16 грн.), Управление образования Голосеевской РГА в Киеве (241 176,05 грн.), Научный центр радиационной медицины АМНУ (107 997,11 грн.), роддом №7 (89 267,43 грн.), Высшее профессиональное училище №25 (88570,66 грн.), НИЭИ Минэкономики Украины (40 668,19 грн.), поликлиника №1 Оболонского района Киева (30 567,58 грн.), Киевское высшее профучилище дизайна одежды (30 552,61 грн.), Центральная районная поликлиника Днепровского р-на (29 343,13 грн.), Киевский городской педагогический университет им. Б.Д.Гринченко (27 943,70 грн.), поликлиника №2 Шевченковского р-на (27 147,18 грн.), Киевское высшее профессиональное училище водного транспорта (24 952,92 грн.), Киевская городская психоневрологическая больница №2 (23 564,09 грн.), Киевский центр спортивной медицины (22 992,71 грн.), КГЦ социальных служб для семьи, детей и молодежи (22071,03 грн.), Киевская городская станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф (17 тыс. 741,86 грн.), средняя общеобразовательная школа №119 (17 119,34 грн.), Киевский городской медицинский колледж (16 250,28 грн.), поликлиника №3 Подольского р-на Киева (15391,24 грн.), Центральная районная поликлиника Соломенского р-на (14 665,73 грн.), Поликлиника семейных врачей "Корчувате" (14385,11 грн.), Киевское выше профессиональное училище строительства и архитектуры (13 580,40 грн.), средняя школа №248 (12 746,17 грн.), СОШ №238 (10 553,87 грн.), Голосеевская районная в городе Киеве государственная администрация (98 21,08 грн.), Киевский городской центральный противотуберкулезный диспансер (9275,05 грн.), Украинский центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" (6024,54 грн.), поликлиника №3 Соломенского р-на (5815,75 грн.), поликлиника №1 Печерского р-на (5353,33 грн.), Киевский городской психоневрологический диспансер №2 (4953,64 грн.), Детская стоматологическая поликлиника №1 (3106,13 грн.), Киевский профессиональный лицей сферы услуг (2500,00 грн.), Амбулатория врачей общей практики в поселке Быковня (2248,02 грн.), государственное предприятие "Опытный з-д спецелектрометаллургии им. Патона" (192172,34 грн.), Коммунальное предприятие по содержании жилищного хозяйства Святошинского района, Жилищно-эксплуатационная организация N813 (100509,81 грн.), коммунальное предприятие "ЖЭО-112" Голосеевского районного совета (49974,26 грн.), Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭК-108" (45477,67 грн.) коммунальное предприятие "ЖЭО-109" Голосеевского районного совета (44975,01 грн.), Государственное специализированное издательство художественной литературы "Днiпро" (44270,63 грн.), коммунальное предприятие "Батыевское" Соломенского районного совета (38650,26 грн.), дочернее предприятие "Печерское монтажное управление" ОАО "Южтеплоэнергомонтаж" (25087,44 грн.), коммунальное предприятие "ЖЭО-109" Голосеевского районного совета (17273,76 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда Днепровского р-на жилищно-ремонтно-эксплуатационная организация 1003 (16797 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда Днепровского р-на жилищно-ремонтно-эксплуатационная организация 9 (16467,01 грн.), коммунальное предприятие "ЖЭО-109" Голосеевского районного совета (15555,6 грн.), акционерное общество закрытого типа Киевского специализированного управления N521 "Сантехмонтаж" (11871,9 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда жилищно-ремонтное эксплуатационное объединение Днепровского р-на №12 (11404,36 грн.), частное предприятие "Днепр-спецмонтажинвест" (9724,2 грн.), ООО "ЖЭК-107" (9373,83 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда Днепровского р-на Жилищно-ремонтно-эксплуатационная организация 1008 (8967,08 грн.), ООО "Десса" (8195,15 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда Днепровского р-на Жилищно-ремонтно-эксплуатационная организация 1009 (7149,23 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда Днепровского района жилищно-ремонтно-эксплуатационная организация 1008 (6347,22 грн.), Общество с ограниченной ответственностью "Новобудова" (4362,73 грн.), Общество с ограниченной ответственностью "Лілея" (4031,38 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда Днепровского р-на (3690,58 грн.), Коммунальное предприятие по содержанию жилого хозяйства Святошинского района Жилищно-эксплуатационная организация N813 (2216,32 грн.), Государственное коммунальное предприятие по эксплуатации и ремонту жилого фонда Днепровского р-на Жилищно-ремонтно-эксплуатационная организация 1011 (397,42 грн.).