ГПУ и СБУ должны изучить газовые соглашения

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ считает, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности должны тщательно изучить все обстоятельства газовых договоренностей премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с Россией, чтобы не допустить экономической и политической дестабилизации в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Заместитель главы Секретариата Президента считает, что последние события вокруг подписания “тайных контрактов” на поставки российского газа в Украину стали еще одним неутешительным свидетельством системного антиукраинского сотрудничества Ю.ТИМОШЕНКО с высшим политическим руководством России.

Как отметил А.КИСЛИНСКИЙ, на протяжении прошлого года представители Секретариата в своих публичных выступлениях неоднократно обращали внимание общественности “на неопровержимые факты и объективные обстоятельства, которые четко указывали на личные мотивы Ю.ТИМОШЕНКО в ее взаимоотношениях с Москвой”.

К большому сожалению, сказал заместитель главы Секретариата Президента, “вопреки собственным обещаниям строить деятельность Кабинета Министров на основах защиты национальных интересов, прозрачности и открытости, ни одно утверждение о последовательной защите и продвижении интересов российского капитала со стороны Ю.ТИМОШЕНКО так и не было опровергнуто”. Вместо этого, по его словам, “прозвучал уже известный стандартный набор шуток и обвинений, которые нельзя считать убедительными контраргументами”.

По оценке А.КИСЛИНСКОГО, апогеем политики «Украина в обмен на власть», которую “воплощает действующий премьер”, является подписание закрытого газового соглашения. Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО всячески пытается убедить, что “эти глубоко скрытые документы - это исключительно экономическое решение”.

Однако, по убеждению А.КИСЛИНСКОГО, обстоятельства переговоров, полная закрытость информации о конкретном содержании достигнутых договоренностей, противоречивые и путаные заявления заинтересованных сторон, запрограммированные потери для отечественной экономики на фоне преимуществ для России, выдвинутые российской стороной дополнительные условия Украинскому государству в целом свидетельствуют о том, сказал он, что “Ю.ТИМОШЕНКО перешла черту, отделяющую поиск политической поддержки у лидеров соседней страны от полной сдачи национальных интересов”.

«Именно поэтому сегодня премьер-министр отчаянно пытается отвлечь внимание общества от содержания переговоров в Москве и заключенных газовых соглашений, открывая все новые внутриполитические фронты», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Поскольку, отметил заместитель главы Секретариата Президента, стало понятно, что Ю.ТИМОШЕНКО никогда не согласится обнародовать ни сами соглашения, ни дополнительные тайные протоколы, а данные ею в Москве “щедрые обещания и заверения так и останутся неизвестными широкой общественности”, А.КИСЛИНСКИЙ считает необходимым получить от руководителя правительства ответы на ряд вопросов, отдельные из которых касаются сферы национальных интересов Украины.

В частности, заместителя главы Секретариата Президента интересует, “правда ли, что дочерняя компания «Газпрома» - «Газпромзбут Украина» - получила в распоряжение не только 25% украинского газового рынка, но и разрешение премьер-министра Украины на поставку газа только предприятиям с российским капиталом, причем по ценам намного ниже, чем все остальные украинские потребители? Не является ли это фактором продвижения политических интересов России”.

Кроме того, спрашивает А.КИСЛИНСКИЙ у премьера Украины: «Правда ли, что Ю.ТИМОШЕНКО согласилась в оплату своих собственных долгов, которые происходят еще со времен ее компании «Единые энергетические системы Украины», открыть россиянам путь к приобретению ряда украинских предприятий, в первую очередь, в энергетике и химической промышленности?”, а также «правда ли, что Ю.ТИМОШЕНКО согласилась лоббировать создание газотранспортного консорциума при участии ряда контролируемых российским капиталом компаний Европы и США, конечной целью которого будет переход украинской ГТС под контроль, а затем - и в собственность России?”.

Также А.КИСЛИНСКИЙ хочет получить ответ на вопрос: “Правда ли, что в Москве была достигнута договоренность о координировании всех действий по очередной масштабной политической атаки на Президента Украины?”.

«Даже если и в этот раз Ю.ТИМОШЕНКО промолчит, будет отшучиваться или все отрицать, уже в ближайшие месяцы общество на конкретных событиях получит четкие ответы на поставленные вопросы», - сказал заместитель главы Секретариата Президента Украины.