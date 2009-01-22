МИД РФ недоумевает по поводу оценок Еврокомиссии

Министерство иностранных дел РФ недоумевает по поводу оценок Европейской Комиссии относительно кризиса в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр ГРУШКО на встрече с главой представительства Комиссии ЕС в Москве Марко ФРАНКО.

«В ходе беседы заместитель главы российского МИД выразил недоумение в связи с некоторыми оценками, высказанными руководством Еврокомиссии «по следам» кризиса в газовой сфере, который был вызван срывом выполнения Украиной ее транзитных обязательств», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

В то же время, 20 января президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком газа, а Украина – его надежным транзитером.

«Газ, который поставляется из России, не гарантирован, газ, который поставляется через Украину, - не гарантированный», - сказал Ж.БАРРОЗУ. «И это объективный факт», - добавил президент Еврокомиссии. Он отметил, что из этого факта нужно понять необходимость для Европы обеспечить полноценную диверсификацию, которая должна предусматривать диверсификацию стран-поставщиков, транзитных маршрутов и энергетических ресурсов, которые используются Евросоюзом.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

По его словам, после 31 декабря 2008 года весь объем заявленного Россией газа совпадал с данными, зарегистрированными на украинской стороне. «После 31 декабря была очень хорошая транспортировка «Нафтогаза» - все числа, которые входили и выходили, совпадали», - пояснил А.ПИБАЛГС.