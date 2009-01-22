ЕС хочет сотрудничать с Днепропетровском

Через несколько месяцев Днепропетровск посетят представители Европейского Союза с целью обсуждения совместного сотрудничества в сфере энергетики.

Об этом сообщил и.о. главы Представительства Европейского Союза в Украине Дирк Шюбель во время рабочей встречи с главой Днепропетровской облгосадминистрации Виктором Бондарем 21 января, сообщает ИА «Новый мост».

«Днепропетровск - энергетически привлекательный город, поэтому в планах ЕС расширить с ним сотрудничество. В этом году мы начнем разрабатывать энергетические программы, которые будут включать бюджетную поддержку общих проектов. Через 2-3 месяца в Днепропетровск приедут представители ЕС из Брюсселя, чтобы более детально обсудить все аспекты сотрудничества», - сказал Дирк Шюбель.

По словам Дирка Шюбеля, во время приезда представители ЕС также предложат методы улучшения инфраструктуры в Днепропетровске в рамках подготовки к Евро-2012.