Украина ответила Беларуси предложением ”подороже”

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» предложило белорусскому государственному оператору «Белэнерго» возобновить импорт украинской электроэнергии в объеме 3 млрд. кВт/ч в 2009 году по цене 0,045 долларов за 1 кВт/ч.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ, сославшись на пакет документов, отправленный сегодня белорусской стороне украинским оператором экспорта.

По его словам, предложения Украины содержат пункт о возможности транзита украинской электроэнергии через Беларусь в Литву по цене 5 долл. за 1 МВт/ч. Он подчеркнул, что данные предложения учитывают договоренности Украины и Беларуси, достигнутые в ходе встреч Президентов Украины и Беларуси, а также ранее в ходе встреч первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА с представителями правительства Республики Беларусь.

О.БУГАЕВ сообщил, что на переговорах, проходивших в Минтопэнерго в понедельник, 19 января, белорусская сторона заявляла о готовности импортировать электроэнергию в объеме 1,5 млрд. кВт/ч по цене 0,0435 доллара США за 1 кВт/ч. При этом представители Беларуси исходили из того, что в 2009 году, согласно контракту между «Белэнерго» и «Интер РАО ЕЭС», гарантированные поставки российской стороны фиксировались на уровне 3 млрд. кВт/ч при зафиксированных контрактом 4,5 млрд. кВт/ч. При этом цена российской электроэнергии, импортируемой в Беларусь, была аналогичной той, которую белорусы выдвинули в ходе переговоров – 0,0435 доллара.

Более того, отметил О.БУГАЕВ, белорусская сторона на переговорах предложила производить расчеты с украинским контрагентом в белорусских рублях или же в гривне. При этом данные расчеты предлагалось увязать с курсом национальных валют к доллару на начало подписания контракта. Однако украинская сторона, отметил первый заместитель министра топлива и энергетики, не согласилась на такое предложение, и в новой оферте высказана готовность рассмотреть возможность расчета за экспортные поставки в гривнях, однако с ежемесячной привязкой к курсу доллара.

«Эта делегация (белорусская – УНИАН) не была конструктивна, и фактически сломала те предварительные договоренности, которые были достигнуты в ходе визита первого вице-премьера (А.ТУРЧИНОВА – УНИАН)», - отметил О.БУГАЕВ.

Он добавил, что в новых предложениях Украины существует также пункт об установлении тарифа на транзит украинской электроэнергии через территорию Беларуси в направлении Литвы на уровне 5 долларов за МВт/ч, тогда как белорусская сторона в ходе переговоров 19 января настаивала на цене в 7 долларов.

О.БУГАЕВ отметил, что на сегодняшний день у «Укринтерэнерго» и у одной из компаний Литвы существует предварительная договоренность о начале поставок украинской электроэнергии в Литву транзитом через Беларусь.

Комментируя вопрос об объемах таких поставок, первый зам.министра отметил, что Украина может поставлять транзитом в Литву мощность от 250 до 300 МВт.

«У нас есть договоренность с прибалтами, но, честно говоря, до этого времени они блокировались белорусами», - сказал О.БУГАЕВ.

Чиновник отказался уточнить другие подробности этих договоренностей, сославшись, что это является коммерческими вопросами ГПВД «Укринтерэнерго».

Стоит отметить, государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" с 1 января текущего года прекратило коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову. Как заявил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фент ДИ, экспортные поставки прекращены в связи с односторонним отказом молдавской стороны в связи с подписанием аналогичного контракта с российским контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС», который подписал с молдавским оператором Energocom долгосрочный контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС. При этом между Украиной и Молдовой в настоящее время сохранен так называемый перетоковый режим поставок в объеме 7 млн. кВт/час. До прекращения экспорта Украина ежемесячно экспортировала в Молдову около 250 млн. кВт/час. По словам Ф.ДИ, несмотря на то, что украинская сторона предложила молдавскому оператору более низкую цену, чем «Интер РАО ЕЭС», Молдова все же отказалась от украинского импорта.

Справка УНИАН. 20 января во время рабочей встречи президентов Украины и Беларуси в Чернигове первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Украина вскоре подпишет контракт на экспорт электроэнергии в Беларусь. «Мы отработали неплохие проекты по экспорту электроэнергии в Республику Беларусь и ее дальнейшему транзиту в страны Балтии, Польшу», – сказал он. А.ТУРЧИНОВ надеется, что контракт будет подписан в ближайшее время. По его прогнозам, в контрактах, которые будут подписаны после меморандума, объем экспорта электроэнергии достигнет 3 млрд. кВт/ч.

«Если начало будет хорошим, то объемы поставок могут быть увеличены», – сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он уточнил, что сейчас отрабатываются технические и финансовые вопросы поставки украинской электроэнергии в Республику Беларусь.

В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности импортировать украинскую электроэнергию. В частности, первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО рассказал журналистам, что в 2007 году белорусская сторона вела подготовительную работу относительно технической реализации этого проекта, в частности, реанимированы линии электропередач, которые использовались в советские времена: Чернигов – Гомель и Чернобыльская АЭС – Мозырь.

По мнению В.СЕМАШКО, Украине выгодно продавать электроэнергию Беларуси, потому что она имеет профицит мощностей.

Также В.СЕМАШКО заявил о подписании меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере и выразил убеждение, что обе стороны выйдут на контракт.

Позже на совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Чернигове Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина возобновляет поставки электроэнергии в Беларусь.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он и А.ЛУКАШЕНКО договорились, чтобы министры иностранных дел провели трехстороннюю встречу в Литве, чтобы подготовить соответствующие проекты решений.