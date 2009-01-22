Украине можно не беспокоиться об обходных газопроводах

В ближайшие несколько лет практически невозможно построить газопровод «Набукко» через Турцию и вторую ветвь газопровода Ямал-Европа через Беларусь для транспортировки природного газа к Европе в обход Украины.

В этом убежден руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР, пишет газета “День” (№8 от 22 января).

Он, в частности, отмечает, что каждая из соседних стран хочет получить свои дивиденды от газового конфликта. Так, по его словам, Турция требует принятия ее к ЕС под угрозой отказа от проекта «Набукко».

Беларусь, в свою очередь, планирует за год построить вторую ветвь Ямалского трубопровода. “Но это невозможно, поскольку газопровод не просто труба - это еще и система газокомпрессорных станций, которые не строятся так быстро”, - отметил М.ГОНЧАР. Он сообщил, что на строительство Ямал-Европа-1, с начала строительства и до вывода на полную проектную мощность ушло десять лет.

Эксперт считает, что паниковать не следует, “но и расслабляться не стоит”. По его словам, расчет независимых специалистов, в частности из Центра восточноевропейского газового анализа (США), показывает, что при строительстве вышеупомянутых газопроводов роль украинской газотранспортной системы не уменьшится по двум причинам.

Во-первых, растет объем потребления газа на территории ЕС, и это будет нуждаться в новых трубопроводных мощностях. Во-вторых, по маршруту Северного и Южного потоков, а также трубы Ямал-Европа нет подземных хранилищ газа.

“Следовательно, в период пиковых нагрузок нормально балансировать поставки газа можно будет только через ГТС Украины”, - сказал М.ГОНЧАР, добавив, что, конечно же, это при условии наличия у «Газпрома» достаточных объемов газа.

“Ситуация будет выглядеть проблемной для всех, когда, в конечном итоге, подтвердится информация о плачевном состоянии пополнения ресурсной базы монополии (“Газпрома”)”, - подчеркнул М.ГОНЧАР.