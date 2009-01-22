У “Энергоатома” нет противоречий с “ТВЭЛ”

Переговоры между ОАО “ТВЭЛ” (РФ) и НАЭК “Энергоатом” о подписании контракта на поставки свежего ядерного топлива (СЯП) на украинские АЭС в 2009 году находятся в завершающей стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталья Шумкова.

По ее словам, в настоящее время делегация ОАО “ТВЭЛ” находится в Киеве и обсуждает с “Энергоатомом” подписание ряда документов, в частности, уточнила Н.Шумкова, речь идет о подписании краткосрочного контракта на поставки СЯП в 2009 году, долгосрочного контракта по поставкам после 2010 года, договора о закупке ОАО “ТВЭЛ” концентрата урана для последующего обогащения, а также меморандума о намерении строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

“Никаких неразрешимых противоречий у сторон нет. И сегодня уже практически четыре документа готовы к подписанию. Идет согласование отдельных положений документов”, - сказала Н.Шумкова.

Зам.министра уклонилась от детализации проекта меморандума о строительстве завода по фабрикации топлива, отметив при этом, что параллельные переговоры о возможности совместного строительства ведутся с американской компанией Westinghouse Electric Company.