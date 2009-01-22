British Gas объявил о снижении цены газа на 10%

Британский газовый гигант British Gas объявил сегодня о снижении для своих клиентов цены на газ на 10%. Как сообщило руководство компании, обслуживающей больше 7,5 млн. потребителей в частном секторе Соединенного Королевства, новая цена вступает в силу с 19 февраля.

"Мы понимаем, что счета за электроэнергию весьма ощутимы, и вынуждены предоставить по возможности самые низкие цены для своих клиентов", - отметил управляющий директор British Gas Фил БЕНТЛИ. По его словам, такой шаг компании позволит подписчикам стандартного тарифа экономить на счетах за газ более 79 фунтов в год, передает ИТАР-ТАСС.

Это сокращение тарифов стало для энергогиганта первым с 2007 г. В августе 2008 г. British Gas подняла цену на рекордные 35%, в то время как остальные производители топлива ограничились 20%. Теперь же, когда цены на нефть опустились до уровня 38 долл./баррель, газовые компании вынуждены снижать и тарифы на газ.

British Gas входит в состав Centrica, основными видами деятельности которой являются добыча, транспортировка и распределение газа в Великобритании, генерация и продажа электроэнергии в Северной Америке. Centrica поставляет газ более 11 млн. частных клиентов в Великобритании (55% рынка), электроэнергию - около 6 млн. (23%). Кроме того, покупателями продукции группы являются более 5 млн человек в США и Канаде.