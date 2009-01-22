Продажа “Газпром сбытом” газа может быть нулевой

Согласно газовым контрактам, подписанным в Москве 19 января, продажа газа компанией “Газпром сбыт Украина” украинским потребителям на внутреннем рынке может быть сведена до нуля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что согласно подписанным документам, эта компания может продавать газ в объеме 25% от общего потребления промышленностью.

“Это и ноль кубометров может быть”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что потребителям газа на внутреннем рынке Украины газ будет продавать НАК “Нафтогаз Украины”.

“НАК “Нафтогаз” будет напрямую продавать всем потребителям газ. Вы сможете в этом убедиться. В 2009-м будет так же, как было в 2008-м”, – сказала она.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО вчера, 21 января, сообщил, что ООО “Газпром сбыт Украина”, стопроцентная дочерняя компания ОАО “Газпром” (Россия) в 2009 году будет поставлять газ промышленным потребителям в объеме 25% от общего потребления промышленностью.

По его словам, контракт на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газпром сбыт Украина» также будет подписан на 10 лет, как и контракт с «Газпромом». Также вчера, после заседания Кабмина, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Газпром сбыт Украина» не будет выполнять функции посредника при поставках российского газа в Украину. Об этом премьер сказала, отвечая на вопрос, является ли компания «Газпром сбыт Украина» посредником.

«Газпром сбыт Украина» абсолютно никакого отношения к посредничеству не имеет. Весь объем газа, который будет поступать в Украину, будет покупаться «Нафтогазом» у «Газпрома». Ни единая капля газа не будет покупаться иным образом», – заявила премьер. В свою очередь, в Секретариате Президента Украины допускают, что в результате подписанных газовых контрактов с Россией Украина может получить посредника при продаже газа на внутреннем рынке.

Так, по словам уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, “создается впечатление – есть достаточно признаков, – что мы неожиданно для себя получим посредника внутри Украины”. Он отметил, что таким посредником может стать компания “Газпром сбыт Украина”, которая, по информации российской стороны, будет иметь право продавать 25% газа на внутреннем рынке Украины.