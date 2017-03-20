В украинских хранилищах осталось 8,1 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 11 по 18 марта сократились на 0,7%, или на 55 миллионов кубометров, - до 8,137 миллиарда кубометров с 8,192 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

Читайте такжеУкраина занимает первое место в Европе по запасам газа в хранилищах - "Нафтогаз"

По данным компании, 18 марта из хранилищ было отобрано 7,5 миллиона кубометров газа. Закачка газа не осуществлялась.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.

13 марта "Укртрансгаз" сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки.