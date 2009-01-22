Украина сделает предоплату за 11 млрд. куб. м газа из ПХГ

Украина сделает предоплату ОАО “Газпром” за 11 млрд. кубометров газа, находящегося в украинских хранилищах, но не принадлежащего НАК “Нафтогаз Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

“Мы подписали контракт с “Газпромом” о покупке 11 млрд. кубометров газа, который находится в газовых хранилищах Украины, по цене 153,9 долларов за тысячу кубометров... За этот газ мы сделаем предоплату”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что 6 млрд. кубометров газа из этого объема будут использованы в качестве технического, остальной газ будет продан потребителям.

По словам премьер-министра, цена оставшихся 5 млрд. кубометров, равная 153,9 доллара, является одним из факторов установления средней годовой цены на газ в размере 228,8 долларов.

Как сообщал УНИАН, 20 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ОАО "Газпром" продаст Украине по льготной цене 11 млрд. кубометров газа, закачанных в украинские хранилища в 2008 году.