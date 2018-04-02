Украина качает газ на счета ”Газпрома”?

Получив в результате «взрывоопасных» переговоров среднегодовую цену на газ в 228,8 долларов за 1 тысячу кубометров, Украина была вынуждена сохранить ставку на транзит российского газа через свою территорию на уровне прошлого года – 1,7 доллара за транспортировку 1 тысячи кубов на 100 километров. Поток критики, обрушивающейся на украинское правительство после подписания газовых соглашений, в последние 3 года стал уже традиционным. Однако на фоне «европейской» цены газа для Украины особое раздражение вызвали именно 1,7 доллара транзитной ставки, что составляет около 40% опять таки европейских цен транзита газа. Складывается впечатление, что, формально отстояв свою газотранспортную систему от притязаний «Газпрома», Украина, по сути, сдала ее в аренду за чисто символическую плату.

4 миллиарда долларов минуют украинскую казну транзитом Если с ценой газа критику выдержать можно – хочешь покупай, хочешь нет - то ставка транзита не поддается объяснению. Эксперты разделились во мнение, в зависимости от «лагеря сторон». С этим согласен независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут . Он также отмечает, что в отношении стоимости транзита российского газа через территорию Украины звучат весьма противоречивые заявления. «Так, глава «Нафтогаза» Олег Дубина ранее заявлял, что при сохранении цены в 1,7 долл. за транспортировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км. и при цене газа для Украины 235 долл. за 1 тыс. куб. м, что очень близко к зафиксированной сегодня среднегодовой цене, в 2009 году Украина будет субсидировать «Газпром» на сумму 500 млн. долл.», - напомнил А.Нарбут. Сегодня, по его словам, официальная позиция украинского правительства изменилась, и прошлогодняя транзитная ставка расценивается как приемлемая.

Вместе с тем, эксперт убежден, что адекватность цены транзита газа может быть определена только с помощью калькуляции всех ее составляющих на экспертном уровне. «Необходимо понимать на каких методологических принципах могут быть основаны такие расчеты. В частности, являясь советником главы «Нафтогаза», такого рода расчеты проводил Юрий Витренко, его выкладки можно назвать наиболее строгими. Существуют также расчеты ставки транзита газа для Украины, сделанные по программе ТАСIS. Все эти расчеты говорят о том, что нынешняя ставка транзита в 1,7 долл. занижена, как минимум, втрое», - отметил А.Нарбут.

Он также уточнил, что существуют различные подходы к определению стоимости транзита газа, однако в Украине принято исходить из расстояния и объемов транспортируемого газа. «Цена транзита в данном случае состоит из затрат на транспортировку, амортизацию газотранспортной системы, разумной прибыли, инвестиционных вложений в модернизацию системы и некоторых других пунктов. При этом следует учитывать, что окупаемость затрат в сфере транспортировки газа может занять не 5-10, а 20-30 лет, соответственно, и понятие долгосрочного контракта в данном случае подразумевает его заключение на соответствующий срок», - считает эксперт.

В результате, по его словам, «самый консервативный вариант оценки затрат на транзит газа выводит нас на сумму в 5,2 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. Даже премьер-министр России Владимир Путин, говоря о рыночной ставке транзита через территорию Украины, на которую Россия готова идти, однажды упомянул цену в 3-4 долл.», - напомнил эксперт.

А.Нарбут убежден, что потери Украины от заниженной ставки на транзит российского газа по ее территории приближаются к 4 млрд. долл. в год. «Такая сумма получается при условии 120 млрд. годового объема транзита и при длине пути транспортировки в 1250 км. Это значит, что Украина субсидирует «Газпром» почти на 4 млрд. долл., повышая конкурентоспособность российского газа в Европе, в условиях падающего рынка. Таким образом, мы оказываем «Газпрому» непропорционально большую услугу, чем оказывает Украине Россия», - подчеркнул эксперт и добавил: «По большому счету, мы и не получили от «Газпрома» никакой услуги, если не считать его согласие на устранение посредника, который успел утомить обе стороны своей гиперактивностью и желанием все глубже внедряться в зону прибыли».

А.Нарбут считает, что, «если российская сторона вводит для Украины некую базовую стоимость поставляемого газа, которую я считаю очень завышенной и неадекватной, то почему Украина не вводит понятие базовой стоимости транзита. На мой взгляд, эта стоимость должна была быть в диапазоне 5-6 долл. за транспортировку 1 тыс. куб. м на 100 км».

«Нафтогаз» транзитная ставка устраивает

Вроде все логично и понятно. Потери огромные из-за уступки на ставке транзита. Между тем, есть иное мнение, и оно также аргументировано. Цена 1,7 долл. за транспортировку на 100 км 1 тыс. куб. м газа с экономической точки зрения устраивает НАК «Нафтогаз», все остальное это уже сфера политики, заявил в комментарии УНИАН руководитель пресс-службы НАК “Нафтогаз Украины” Валентин Землянский.

При этом он отметил, что расходы компании на приобретение технического газа, необходимого для обеспечения транзита газа через территорию Украины, сократятся в текущем году по сравнению с 2008 годом на 25 долларов на 1 тысяче кубометров.

«Если в прошлом году мы платили за технический газ 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м, то в этом цена технического газа для «Нафтогаза» составит 154 долл. за 1 тыс. куб. м. В целом, в год «Нафтогазу» необходимо 6,4 млрд. куб. м. технического гоза, а у нас уже выкуплено 11 млрд. куб. м газа по цене 150 долл. за 1 тыс. кум. м. То есть, мы можем закрыть потребности в техническом газе еще и в следующем году», - уточнил он. По его словам, в тарифе на транзит газа также учтены все затраты, необходимые для поддержания газотранспортной системы Украины в работоспособном состоянии.

Относительно разницы в тарифах на транзит газа в Украине и странах ЕС, В.Землянский отметил: «В Европе технический газ покупают по той же цене, что и обычный и, несмотря на ожидаемое в этом году снижение стоимости газа, в странах Евросоюза она все равно не опустится до среднегодового уровня цены газа для Украины. Соответственно, и затраты на обеспечение транзита газа в Европе останутся значительно выше украинских».

1,7 на три не умножат, но поговорить об этом могут

На днях Президент Украины Виктор Ющенко анонсировал запланированное на 23 января заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент отметил, что на нем необходимо подробно посмотреть документы, подписанные между «Нафтогазом» и «Газпромом», оценить их с точки зрения соответствия национальным интересам и совершить оптимальные шаги, чтобы минимизировать негативные последствия высокой цены на газ в 2009 году.

Нет сомнений, что на этом заседании вопрос транзитной ставки будет не на последнем месте. Ведь совершенно ясно, что затраты на поддержание ГТС Украины будут расти год от года. Тогда как с «Газпромом», судя по всему, о цене в 1,7 долл. за 100 км договорились на 10 лет действия последнего газового соглашения. Предположить, что доллар будет удерживать свои нынешние позиции по отношению к гривне и рублю еще пару лет можно, но и в этом есть сомнения. Так что 1,7 сегодня, это 1,5 завтра, а то и просто 1 - уже через год. Между тем, оборудование украинской ГТС будет безусловно дорожать, трубы требовать замены. И не трудно догадаться, кто за это все будет рассчитываться - если российских денег не будет хватать, придется отдавать свои, чтобы не было перед Европой стыдно.

P.S. Впрочем, во второй половине дня 22 января, со ссылкой на источники, появилась информация, что заседание СНБО перенесено на "неопределенно долго".

Петр Черных (УНИАН)