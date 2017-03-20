Мининфраструктуры утвердило тариф для транзита нефти из Одессы до границы с Беларусью

Министерство инфраструктуры Украины утвердило ж/д тариф в размере 11,88 долл. за тонну для перевозки нефти в режиме транзита со станции «Одесса-Пересыпь» до станции «Бережесть», которая находится возле границы с Беларусью.

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Об этом говорится в приказе министерства №60 от 17 февраля 2017 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

«Утвердить тарифы на перевозку ж/д транспортом грузов, транзитом через территорию Украины, установив тарифную ставку в размере 11,88 долл. США за перевозку 1 тонны нефти сырой в вагонах парка «Укрзализныци» по направлению «Одесса-Пересыпь» - «Бережесть», - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что этот приказ вступает в силу с дня его публикации и действует до 30 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что Беларусь будет импортировать нефть из Ирана через территорию Украины на фоне затянувшихся разногласий с Россией по поводу долгов Беларуси за газ.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, нефть буде поставляться в танкерах в Одессу, а уже оттуда - перевозиться ж/д транспортом в направлении Мозырского НПЗ (Беларусь).