Ривненская АЭС готовит третий блок к продлению срока эксплуатации

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", готовит третий блок к продлению срока эксплуатации, который истекает в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Ключевой задачей текущего года для ривненских атомщиков является продление срока эксплуатации энергоблока №3, проектный срок которого истекает в декабре… В соответствии с план-графиком мероприятий "Программы подготовки блока №3 к продлению срока эксплуатации" необходимо выполнить 129 мероприятий", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на сегодняшний день уже выполнено 100 пунктов, а остальные находятся на разных стадиях выполнения.

По информации пресс-службы, для дальнейшей работы энергоблока необходимо отдельно выполнить еще 43 мероприятия в рамках "Комплексной программы повышения безопасности действующих АЭС Украины" и 10 мероприятий инжинирингового характера.

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом" считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В середине сентября 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в начале октября - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года.

С 11 по 23 марта 2017 года энергоблок №3 Ривненской АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта, который предусматривает устранение межконтурной неплотности парогенераторов.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.