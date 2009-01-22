Несанкционированного отбора газа в украинской ГТС никогда не было

Несанкционированного отбора газа в украинской газотранспортной системе никогда не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке директор ГП «Управление магистральных газопроводов «Донбасстрансгаз» Юрий КОШЕЛЬ.

«Как такового несанкционированного отбора газа вообще нет. Это уже все придумали несколько лет назад», – сказал он журналистам.

По словам Ю.КОШЕЛЯ, «сейчас наша газотранспортная система показала, что она действительно может вложиться в несколько часов и перейти в реверсный режим, и нормально сосуществовать даже при таких больших низких температурах».

«Поэтому об отборе газа не может быть и речи, потому что все наши пункты замера – там стоят самые современные вычислители, – объяснил он. – То есть что к нам пришло – есть распечатки, контроль, это все под постоянным надзором, это все идет по диспетчерской службе, абсолютно стыкуются все цифры».

«О каком несанкционированном отборе газа может быть речь?!» – категорично заключил директор «Донбасстрансгаза».