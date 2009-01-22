Ющенко и Качиньский обсудили шаги в преодолении газового кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО проинформировал Л.КАЧИНЬСКОГО о содержании достигнутых с российской стороной договоренностей и возобновлении транзита через Украину российского природного газа европейским потребителям.

Президенты Украины и Польши обсудили также следующие шаги в преодолении последствий газового кризиса и создания единого европейского энерготранзитного пространства.

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ также обменялись мнениями о совместных действиях в направлении европейской интеграции Украины.