В Нацкомиссии рассказали, сколько угля нужно будет импортировать в этом году

Украина на сегодня переживает дефицит энергетического угля, который необходим для производства электроэнергии на теплоэлектростанциях, и в связи с этим должна до конца года импортировать 5,6 миллиона тонн этого топлива.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк, ссылаясь на Прогнозный баланс угля, который был ранее составлен Министерством энергетики и угольной промышленности.

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"Баланс угля, утвержденный 3 марта Министерством энергетики и угольной промышленности еще до решения СНБО 15 марта 2017 года, прямо предусматривает импорт 5,6 миллиона тонн угля в этом году", - сообщил Вовк.

Также он добавил, что такой прогноз Минэнергоугля подтверждает дефицит угля, даже после оптимизации структуры потребления (сокращения потребления дефицитного антрацита - УНИАН), а, следовательно, необходимость роста добычи в Украине и покупки этого энергоресурса за границей.

"Несомненным на сегодня является дефицит угля и его потребность покупать за границей с ценой до 100 долларов за тонну, а еще более актуально – это доведение собственной добычи до уровня нужд страны", - отметил глава НКРЭКУ.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. 15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявлял, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 миллиона тонн, а потребность в импорте этого угля – 4,2 миллиона тонн до конца 2017 года.