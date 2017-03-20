Российский "Газпром" подал кассацию на штраф АМКУ в 172 миллиарда гривень

ПАО «Газпром» в кассационном порядке обжаловало решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа в размере 85,9 млрд грн и пени аналогичного размера.

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Об этом в ходе интернет-конференции на Liga.net заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

"Было принято решение апелляционной инстанции. «Газпром» обжаловал решение в кассации", - сказал Терентьев.

По словам председателя АМКУ, его ведомство незамедлительно передаст в исполнительную службу вступившее в законную силу решение суда.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф на около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках исполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста. Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ позднее подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени, а также о признании обязательства прекратить нарушения антимонопольного законодательства.

Изначально Хозяйственный суд Киева принял иск Антимонопольного комитета Украины и назначил заседание на 31 октября. Однако позднее заседание дважды переносилось на более поздний срок, и решение было принято в начале декабря 2016 года.

22 февраля стало известно, что Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» штрафа в 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа.