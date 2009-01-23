Баррозу призвал Ющенко поддержать правительство

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поддержать усилия правительства и способствовать выполнению в полном объеме договоренностей, достигнутых во время газовых переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает управление по связям со СМИ Секретариата КМУ, об этом шла речь во время телефонного разговора Ж.БАРРОЗУ с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Во время разговора Ж.БАРРОЗУ поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за ответственную позицию во время урегулирования газового кризиса и заявил, что решение вопроса и подписание Украиной и Россией долгосрочного газового Соглашения является общим успехом всех сторон.

Ж.БАРРОЗУ проинформировал украинского премьера о своем телефонном разговоре с В.ЮЩЕНКО, во время которого Президент Еврокомиссии и призвал его поддержать усилия правительства.

В свою очередь премьер-министр Украины выразила благодарность за высокую оценку газового соглашения и при содействии Еврокомиссии в достижении позитивного результата.

Ж.БАРРОЗУ пригласил Ю.ТИМОШЕНКО посетить Брюссель в удобное время.