Нефть дорожает после сообщений о возможном продлении пакта ОПЕК о сокращении добычи

Цены на нефть немного выросли утром во вторник благодаря надеждам на продление пакта ОПЕК+ и восстановление устойчивого спроса на сырье.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,41 процента до $51,83 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,39 за баррель, на 0,35 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Организация крупнейших нефтеэкспортеров ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

С момента вступления в силу глобального нефтяного пакта прошло уже почти три месяца, но избыток предложения на рынке сохраняется, указывая на то, что старания ОПЕК+ пока не возымели должного эффекта.

В связи с этим члены нефтекартеля все больше склоняются к мысли продлить истекающее в конце июня соглашение об ограничении добычи, рассчитывая на то, что не входящие в картель государства поддержат эту инициативу.

По словам трейдеров, ускорить балансировку мирового рынка и поддержать нефтяные котировки поможет хороший спрос на сырье.

На дальнейшую динамику цен могут повлиять данные о запасах нефти в США.