Гройсман рассказал, откуда планируют импортировать уголь

Правительство Украины изучает возможность закупки угля в США, Австралии или Южно-Африканской Республике.

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"Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки, или Австралия, или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно", - сказал Гройсман в эфире канала ICTV, передает ZN.UA.

В то же время он отметил, что Украина стала независимой от российского газа.

"Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше чем на полмиллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость", - отметил Гройсман.

Он также высказал мнение о том, что многие из тех, кто участвует в блокаде Донбасса, так или иначе искренне переживают за судьбу страны, но их действия в то же время имеют обратный эффект.

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Ранее Гройсман заявлял, что блокада Донбасса вынуждает украинские предприятия закупать уголь в России.

Уголь в ЮАР Украина покупала в 2015 – начале 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в НКРЭКУ заявили, что Украина до конца текущего года должна импортировать 5,6 миллиона тонн угля.

В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива.

После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением. Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения.

15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.