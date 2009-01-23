Огрызко: Украина и ЕС разработают единую энергостратегию

Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом в разработке единой энергетической стратегии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО на совместной с главой внешнеполитического ведомства Румынии Кристианом ДЯКОНЕСКУ пресс-конференции в Киеве.

В.ОГРЫЗКО отметил, что действия, которые осуществила РФ по отключению газа Европе, вынуждают Украину и ЕС переосмыслить энергетическую стратегию. «Интерес Украины как будущего члена ЕС в том, чтобы объединить усилия с Евросоюзом в этом плане», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он напомнил, что Украина уже давно предлагала Европе создать единую энергетическую стратегию. Он отметил, что после газового конфликта Украина будет плодотворно над этим работать. По словам министра, это в интересах и Украины, и Европейского Союза, и Румынии.