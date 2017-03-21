Депутаты планируют ввести запрет на отчуждение имущества и банкротство "Черноморнефтегаза"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о стабилизации финансового и производственного положения госкомпании «Черноморнефтегаз», который, в частности, предусматривает запрет отчуждения имущества компании в счет существующих долгов и продление действия спецразрешений на добычу газа.

За данное решение проголосовало 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеНа нефтегазоносный шельф оккупированного Крыма позарилась сомнительная фирма - СМИ

Представляя законопроект №5370 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины», народный депутат Украины Ольга Белькова сообщила, что после оккупации Крыма «Черноморнефтегаз» потерял доступ к большинству своих активов, а на данный момент на средства и имущество компании наложен арест.

«Черноморнефтегаз» на данный момент имеет только три актива, которые находятся не на оккупированной территории Крыма. Почему мы обеспокоены судьбой этого предприятия? Потому что, если предприятие будет ликвидировано, Украина не сможет отстоять свои права на месторождения в Черном море, которые находятся на лицензиях на этом предприятии», - сообщила она.

Данный законопроект предлагает продлить срок действия спецразрешений на добычу газа, а также до 1 января 2019 года остановить все исполнительные производства в отношении «Черноморнефтегаза», в том числе аресты или отчуждения имущества. Также вводится запрет на возбуждении дела о банкротстве госкомпании до начала 2019 года.

Читайте такжеРоссия незаконно добывает на шельфе Черного моря 2 миллиарда кубометров газа в год – "Черноморнефтегаз"

В пояснительной записке отмечается, что после оккупации Крыма весной 2014 года у «Черноморнефтегаза» остались только следующие активы: Стрелковое газовое месторождение в Херсонской обл. и два судна, которые на сегодня находятся в Мексике и Бразилии. На сегодня кредиторы требуют от госкомпании более 500 млн грн долгов.

Как сообщал УНИАН, со времени начала аннексии Крыма Россией в марте 2014 года Украина пытается добиться компенсации за оккупацию полуострова.

В частности, убытки, причиненные «Черноморнефтегазу» аннексией Крыма, заявлены в иске Министерства юстиции Украины к Российской Федерации о признании незаконной оккупации Крыма и компенсации ущерба, нанесенного этой оккупацией (дело «Украина против России»). Балансовая стоимость утраченных активов «Черноморнефтегаза» составляет 14,9 млрд грн.

1 июня 2016 года Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».

2 июля 2016 года «Нафтогаз» заявил, что считает такую позицию суда незаконной. По информации компании, решение о банкротстве было вынесено по иску коммерческой структуры, которой «Черноморнефтегаз» задолжал за оборудование, поставленное в 2012 году, около 418 тыс. грн.

В средине июля прошлого года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева, который возбудил дело о банкротстве государственной нефтегазовой компании «Черноморнефтегаз».

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.