Нацкомиссия повысила тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на отпуск электрической энергии для «Энергоатома» с 1 апреля 2017 года на 3% - до 48 коп./кВт-ч.

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Соответствующее решение было принято на очередном заседании регулятора.

Также на этом заседании было принято решение о повышении ставки тарифа на отпуск тепловой энергии «Энергоатомом» по сравнению с действующим значением на 6,3% - до 77,14 грн/Гкал.

Кроме того, представители комиссии уменьшили размер инвестиционной программы «Энергоатома» на 2017 год на 20% - до 5,349 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2016 года НКРЭКУ приняла решение снизить тариф на отпуск электроэнергии для «Энергоатома» на 2017 год по сравнению с предыдущей ставкой на 8,6% - до 46,6 коп./кВт-ч. Тогда же комиссия повысила тариф на отпуск тепловой энергии на 37% - до 72,56 грн/Гкал и утвердила инвестпрограмму на 2017 год в размере 6,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.