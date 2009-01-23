Невыполнение директив не отменяет газовые контракты

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что невыполнение директив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на газовые переговоры не является основанием для денонсации газовых контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Директивы Президента были не выполнены. Но подписи, которые поставил председатель НАК «Нафтогаз Украины» на основании директив, которые были предоставлены ему премьер-министром, являются, согласно украинскому законодательству, достаточными для того, чтобы выполнять такой контракт. Невыполнение директив не является основанием для денонсации этого контракта», - сказал А.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. 19 января с. г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

По договору, Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохранила ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

21 января первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд. кубометров, в третьем – 12 млрд. кубометров, в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа. По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл. за тысячу кубометров, третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тысячу кубометров.

20 января на брифинге А.ШЛАПАК заявлял о том, что подписанные договоры НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа на период с 2009 по 2019 год не полностью соответствуют директивам Президента. По его словам, в частности, в директивах был предусмотрен поэтапный трехлетний переход на рыночные цены на газ и соответствующий поэтапный переход на рыночные тарифы на транзит и хранение газа в ПХГ.

21 января Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ также заявил, что украинская делегация выполнила директивы Президента не в полном объеме. Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что в директивах Президента говорилось о необходимости исключения посредника в отношениях между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», а также о пропорциональном повышении цены на газ и ставки на его транзит через территорию Украины.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что конкретных размеров цены и ставки в директивах не содержалось – в документе был изложен лишь принцип подхода к изменению этих показателей.