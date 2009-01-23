Польша не получает газ по контракту с RosUkrenergo

Польша после возобновления газовых поставок через украинскую газотранспортную систему 21 января недополучает ежесуточно 7 млн. кубометров газа, которые предусмотрены контрактом со швейцарским трейдером RosUkrenergo. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польской нефтегазовой компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.

«По состоянию на сегодняшнее утро мы имеем такую же ситуацию, как и вчера вечером», - сказала она.

В среду, 20 января, после подписания Украиной и РФ новых газовых контрактов, которые позволили возобновить поставки газа в страны Европейского союза, польский PGNIG заявил, что сможет подтвердить полное возобновление поставок 22 января.

В то же время, вечером 22 января компания сообщила, что через Украину получает лишь 7 млн. кубометров газа из 14 млн., которые обычно поставлялись по двум контрактам компании с «Газпромом» и RosUkrenergo.

В "Газпроме" между тем отметили, что холдинг поставляет полностью объем газа, предусмотренный контрактом с польской стороной. Официальный представитель российского холдинга Сергей КУПРИЯНОВ подтвердил, что часть газа идет транзитом через Беларусь, сообщает РБК.

Как сообщал УНИАН, ежегодная потребность Польши в газе составляет 14 млрд. кубометров газа, почти половина этого объема (6,2 млрд. куб. м) поставляется из России.

Польша для обеспечения внутренних потребностей импортирует 70% газа, более 90% которого - из России и, через российскую газотранспортную систему, - из стран Центральной Азии.

PGNIG, по контракту с RosUkrenergo от 17 ноября 2006 года, получает более 2,3 млрд. кубометров газа в год.

По условиям контракта, который действует до 1 января 2010 года, он может быть автоматически продлен на 2 следующих года.