Тимошенко отказалась принять участие в „Свободе на Интере”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказывается принимать участие в программе „Свобода на Интере” 23 января вместе с владельцем „РосУкрЭнерго” Дмитрием ФИРТАШЕМ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Кабинета Министров Украины относительно отказа руководства правительства принимать участие в политических программах на телеканале „Интер”.

«Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины уполномочено заявить о принципиальном отказе премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО принимать участие в программе „Свобода на Интере” 23 января вместе с владельцем „РосУкрЭнерго” Д.ФИРТАШЕМ”, - подчеркивается в заявлении.

По убеждению авторов заявления, “после всех своих действий Д.ФИРТАШ должен дискутировать не в прямом эфире с премьер-министром, а со следователем в Генеральной прокуратуре”.

Также в пресс-службе Кабмина отмечают, что “уже не является тайной, что настоящим владельцем канала „Интер” является акционер „РосУкрЭнерго” Д.ФИРТАШ”, и премьер-министр считает для себя и для своих сторонников недопустимым принимать участие “в политическом фарсе под видом ток-шоу”.

По мнению авторов заявления, последняя „Свобода на Интере” с участием первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА доказала, что “задача программы – не поиск и установление истины и объективный анализ сложной ситуации, а настоящая травля”.

Поэтому, отмечается в заявлении, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО приняла решение игнорировать политические программы телеканала „Интер”, “пока журналисты, руководители и владельцы этого канала не прекратят уничтожать свободу слова и не вспомнят о сути своей профессии – честность, объективность, незаангажированность”.

Как сообщалось, телеканал “Интер” пригласил премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО 23 января принять участие в программе "Свобода на Интере". В студию приглашен и совладелец «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАШ.

Тема программы - результаты газовых переговоров между Украиной и Россией, а также значение и последствия новых газовых договоренностей для украинской экономики.