Амнистия бывших должностных лиц «Днепрогаза» - законная

В Генеральной прокуратуре Украины считают законным решение суда об освобождении из-под стражи в связи с амнистией трех бывших должностных лиц ОАО «Днепрогаз», которые обвинялись в служебной халатности, которая привела к взрыву бытового газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель генерального прокурора Украины Виктор КУДРЯВЦЕВ.

«Нами это решение проанализировано и признано законным… Таковы требования закона», - сказал он.

В то же время В.КУДРЯВЦЕВ напомнил, что следственные действия еще продолжаются. «Если во время следственных действий, которые еще продолжаются, будет установлено, что эти лица совершили другое преступление (имеется в виду их действия или бездеятельность в должности – УНИАН), то им будет предъявлено обвинение и будет принято решение об отмене этого постановления», - добавил заместитель генерального прокурора Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 января Октябрьский районный суд Днепропетровска на своем заседании удовлетворил ходатайство трех подсудимых – бывших гендиректора ОАО «Днепрогаз» Игоря ИВАНКОВА, его первого заместителя Максима СОРОКИНА и главного инженера ОАО Сергея БАЧУРИНА, обвиняемых в служебной халатности, которая привела к взрыву газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года, – об амнистии по Закону Украины «Об амнистии», подписанному Президентом Украины 12 декабря 2008 года.

Суд также принял решение разблокировать счета ОАО «Днепрогаз» и ценные бумаги предприятия, на которые был наложен арест в ходе возбужденного прокуратурой Днепропетровской области уголовного дела в отношении бывших руководителей «Днепрогаза».

Суд принял решение о закрытии уголовного дела по указанной статье. Суд принял во внимание, что эта статья подпадает под закон об амнистии.

Между тем, пострадавшие от взрыва газа выразили возмущение этим решением суда, и заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина о нарушении прав на жизнь и безопасность.

В результате взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске были разрушены два подъезда и погибли 23 человека.