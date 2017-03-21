"Донбассэнерго" заявило о потере контроля над Старобешевской ТЭС и другими активами в зоне АТО

Крупная частная энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" заявила о том, что с 21 марта потеряла контроль над Старобешевской ТЭС и другими активами, расположенными на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролирует Украина.

"Донбассэнерго" заявляет о том, что с 21 марта 2017 года не контролирует работу Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории… Компания официально уведомила органы государственной власти Украины о потере контроля над управлением Старобешевской ТЭС, при этом будут приниматься все меры по защите прав и законных интересов "Донбассэнерго", - сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, до последнего времени компании удавалось обеспечивать работу Старобешевской ТЭС в строгом соответствии с действующим законодательством Украины.

"15 марта ДТЭК официально заявил о потере управления над предприятиями, размещенными на временно неконтролируемой территории, в том числе над "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", с которыми у "Донбассэнерго" заключены договоры купли-продажи электрической энергии", - отметили в пресс-службе, добавив, что после этого компания фактически утратила возможность сбыта электроэнергии.

"Невозможность поставки электроэнергии предприятиям группы ДТЭК и материально-технического обеспечения работы Старобешевской ТЭС, а также недопустимость для компании любых действий, противоречащих законодательству Украины, обусловили фактическую утрату контроля над управлением Старобешевской ТЭС", - добавили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, с 2014 года все структурные единицы "Донбассэнерго" были перерегистрированы на контролируемой территории Украины. По итогам 2014-2016 годов объем налоговых и других обязательных отчислений превысил 1,8 миллиарда гривень.

Также в компании сообщили, что на Старобешевской ТЭС работают 2 340 человек.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов зоны АТО. Такие действия раскритиковали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин определил порядок перемещения товаров через линию разграничения. Этим документом правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, необходимые для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта Порошенко заявил о том, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых "ДНР" и "ЛНР". По словам президента, Украина не может иметь с этими активами никаких экономических связей до возобновления контроля над ними.

15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО. В этот же день компании ДТЭК и "Метинвест", которые входят в структуру управляющего холдинга "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова, заявили о потере контроля над своими активами в зоне АТО.