Заседание СНБО по газовым вопросам пройдет 30 января

Секретариат Президента Украины надеется, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по газовым вопросам состоится в следующую пятницу, 30 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге в Киеве.

«Для Украины, для украинских потребителей нам придется либо резко поднимать цены, в первую очередь, речь идет для населения и предприятий теплоэнергетики, или компенсировать «Нафтогазу» разницу в ценах за счет бюджета. А в бюджете такого нет. Именно поэтому, понимая сложную ситуацию, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настоял, чтобы на ближайшем заседании СНБО, а я надеюсь, что оно состоится в следующую пятницу, правительство доложило, каким образом, взяв на себя ответственность за подписание таких контрактов, оно организовало бы энергетический базовый баланс нашей страны, и какие будут ценовые параметры в 2009 году, и как (правительство) сбалансирует финплан «Нафтогаза» и бюджет», - сказал он.

При этом А.ШЛАПАК отметил, что «соглашение (с РФ по газу – УНИАН) подписано и действует, и нам необходимо будет его выполнять».

Как сообщал УНИАН, на 23 января было запланировано закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планировалось рассмотреть вопрос газового кризиса.

В четверг, 22 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не видит целесообразности в том, чтобы проводить 23 января заседание СНБО для рассмотрения газового вопроса.

Кроме того, вечером 22 января информированный источник сообщил УНИАН, что 23 января заседание Совета нацбезопасности по газовой тематике не состоится. По словам собеседника, причиной отмены является то, что на тот момент были не готовы к рассмотрению материалы, которые должны были быть рассмотрены на завтрашнем заседании.