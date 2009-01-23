Миллер удовлетворен соглашениями с Узбекистаном

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР высказал большое удовлетворение переходом на рыночные цены при поставках газа с Узбекистаном, передает ИТАР-ТАСС. Цифры не озвучиваются.

Отвечая на вопрос, каковы были цены в предыдущем году, А.МИЛЛЕР сказал: "Последнее полугодие они составляли 165 долларов за тыс. кубометров, а по году в общей сложности получилось около 140 долларов".

Как передавал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз", ОАО „Газпром” подписаны контракты с Республикой Узбекистан на снабжение природного газа по цене 301 долл. США/1тыс.куб м (отмеченная цена установлена на 1 квартал 2009г.).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

При этом подчеркивается, что определение цены на природный газ для ОАО „Газпром” будет осуществляться поквартально, объемы поставок не озвучены.

Также, по сообщению пресс-службы "Узбекнефтегаза", подписаны контракты с Киргизстаном по цене на природный газ 240 долл. США/1 тыс. куб. м при объеме поставок на 2009г. 650 млн. куб. м, для Республики Таджикистан - по цене 240 долл. США/1 тыс. куб. м при объеме поставок на 2009г. свыше 500 млн. кубометров.

Напомним, в марте этого года газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. В июле глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявлял, что российский газовый холдинг в 2009 году ожидает роста цены закупки газа в Средней и Центральной Азии в новом году вдвое по сравнению с 2008 годом.

Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины в 2008 году стоил 179,5 долл.