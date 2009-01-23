Немецкий концерн готовит иск к Газпрому

Немецкий энергетический концерн E.On предъявит "Газпрому" иск о возмещении финансового ущерба, нанесенного ему во время двухнедельного перерыва в поставках природного газа из-за конфликта с украинским "Нафтогазом".

Об этом сообщает “Немецкая волна”.

Крупнейший немецкий импортер российского газа в данный момент занимается установлением размера ущерба, нанесенного им в результате прекращения транзита "голубого топлива" из России по территории Украины. После этого руководство концерна намерено предъявить "Газпрому" иск о компенсации ущерба.

По словам руководителя E.On Бернхарда РОЙТЕРСБЕРГА, прекращение поставок российского газа через территорию Украины привело к "значительным расходам" со стороны концерна.

"Мы непременно свяжемся с "Газпромом", когда установим размер ущерба", - заявил Б.РОЙТЕРСБЕРГ 22 января в Эссене. Он сообщил, что в контрактах на поставки природного газа содержались четкие правила на случай их прекращения.

Б.РОЙТЕРСБЕРГ подтвердил, что российский газ подается в полном объеме с 21 января. Хотя во время газового кризиса концерн получал из России лишь около 40% от обычных объемов поставок, снабжение своих клиентов "голубым топливом" он осуществлял бесперебойно, добавил менеджер.

Б.РОЙТЕРСБЕРГ обвинил российские власти в том, что они использовали газ как средство давления на Украину. По его словам, потери "Газпрома" от прекращения поставок газа оцениваются от 1,5 до 1,8 млрд. евро.

Кроме того, руководитель E.On призвал следить за внутриполитическим положением Украины. Контракт между Россией и Украиной, заключенный на десять лет, будет действовать, пока Киеву есть чем платить, а экономическое положение страны на сегодня достаточно сложное, отметил он.