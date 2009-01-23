Есть предпосылки для улучшения формирования цены на газ и транзит

В контрактах, подписанных 19 января “Газпромом” и НАК “Нафтогаз Украины”, заложены предпосылки для улучшения условий формирования цены на газ и транзит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в ходе внеочередного заседания украинско-российского форума “Кризис в украинско-российских торгово-экономических отношениях: пути преодоления” сообщил первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«В обоих контрактах заложены предпосылки для мотивированного улучшения… для дальнейшей оптимизации формульных и экономических параметров», - сказал И.ДИДЕНКО.

При этом он подчеркнул, что ни российской стороне, ни украинской не удалось в подписанных документах полностью реализовать свои планы, касающиеся условий поставок газа в Украину и его транзита в Европу.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

21 января первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд. кубометров, в третьем – 12 млрд. кубометров, в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа. По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл. за тысячу кубометров, третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тысячу кубометров.

В 2008 году Украина покупала газ по цене 179,5 долл. за 1 тыс. кубометров, тариф на транзит российского газа составлял 1,7 долл. на 100 км.