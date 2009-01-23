Позиция Ющенко: газовые контракты с Россией нужно выполнять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что газовые контракты с Россией нужно выполнять.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня во время круглого стола в Киеве.

«Позиция Президента очень четкая – то, что подписано, нужно выполнять, и Украина будет это (газовые контракты – УНИАН) выполнять», - подчеркнул он.

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что для Украины эти контракты являются невыгодными и негативно будут влиять на украинскую экономику, в том числе это повлечет удорожание газа для предприятий. Поэтому, по мнению представителя Президента, сегодня нужно сосредоточить свое внимание на минимизации негативных последствий газовых договоренностей.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил мнение, что авторитет Украины на Западе в связи с газовым конфликтом не пострадал. Он отметил, что после Нового года ему довелось побывать во многих европейских странах, которые получали российский газ транзитом через Украину, и все они, в том числе на уровне руководства страны, высказывали понимание того, что Украина не причастна к прекращению поставок газа.