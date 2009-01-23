Украинская экономика имеет только год на модернизацию

С учетом подписанных контрактов на поставку российского газа, предусматривающих переход после 2009 года на рыночные цены, у украинской экономики остается всего один «переходный» год на технологическую и энергетическую модернизацию. Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

«Остается практически всего один «переходный» год на технологическую и энергетическую модернизацию, чтобы, начиная с 2010 года, когда ожидается возобновление роста мировой экономики, суметь успешно конкурировать на мировых товарно-сырьевых рынках», - отметил он.

По словам О.МОРКВЫ, маловероятно, что с учетом «внутренних» накруток и традиционной монополизации и непрозрачности нефтегазового рынка Украины, для украинских предприятий окончательная цена на природный газ в 2009 году составит меньше чем 330 долл. за 1 тыс. кубометров.

Он также отметил, что цена свыше 350 долл. за 1 тыс. кубометров окажется уже неподъемной для украинских химических предприятий, вынуждая собственников из-за технологической отсталости и высокой энергоемкости производств, а также острой конкурентной борьбы на товарных рынках продавать свой бизнес или значительно ограничивать операционную деятельность, что негативным образом отразится и на поступлениях в госбюджет.

В случае поднятия цен для предприятий на уровень 400 долл. и выше, по мнению О.МОРКВЫ, данные расценки окажутся критичными и для большинства украинских металлургических комбинатов, которые чтобы не останавливать производства и конкурировать по цене на внешних рынках будут вынуждены работать с отрицательной рентабельностью.

«Несмотря на заверения украинского правительства, что оно не видит целесообразности в повышении газовых тарифов для населения в текущем году, данное решение является исключительно популистским и если будет реализовано, то ценовой шок ЖКХ переживет уже в 2010 году, когда цена на газ для населения за год поднимется в 2-2,5 раза, а уровень расчетов значительно сократится» - отметил О.МОРКВА.

«Если же НКРЭ все же решиться на повышение тарифов на природный газ для населения еще в текущем году, чтобы несколько улучшить финансовое состояние НАК «Нефтегаз Украины», тогда цена на газ будет скорей всего ежеквартально пропорционально повышаться и к концу года может превысить ныне действующие тарифы в полтора раза», - добавил он.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая будет изменяться по формуле ежеквартально.

Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.