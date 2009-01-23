”Газпром сбыт” планирует продать около 6 млрд. куб. м газа

На сегодняшний день, согласно имеющемуся предварительному балансу газа украинских предприятий, ООО “Газпром сбыт Украина” планирует продать промышленным предприятиям Украины около 6 млрд. кубометров газа, что составляет 25% от планируемого потребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам директор ООО “Газпром сбыт Украина” Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ.

Он отметил, что по данным на сегодняшний день заявки украинских предприятий, в основном химической и металлургической промышленности, составляют 24 млрд. куб. м. Вместе с тем, А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил, что указанные в заявках объемы могут снизиться.

Он подчеркнул, что “Газпром сбыт Украина” будет продавать газ предприятиям по той же цене, по которой газ будет продавать на внутреннем рынке НАК “Нафтогаз Украины”. “Других цен не будет”, – отметил он.

Также А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сообщил, что в 2008 году “Газпром сбыт Украина” продал украинским предприятиям 3,35 млрд. куб. м газа, в то время как контракты позволяли осуществить продажу в размере до 7,5 млрд. кубометров.

“Такие объемы объясняются тем, что в конце года объективно резко упало потребление газа промышленными предприятиями”, – сказал А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ.

Кроме того, А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день скидки по цене на газ у “Газпрома” имеют лишь Беларусь, Украина и Армения, однако с 2010 года Украина, согласно подписанным контрактам, таких скидок лишится, а с 2011 года их не будет и у Беларуси и Армении.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года. Компания располагает лицензией на поставку природного газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. куб. м в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.