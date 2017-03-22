Гройсман заявил об отсутствии прогресса в борьбе с коррупцией в энергетике

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отсутствии прогресса в борьбе с коррупцией в энергетической отрасли Украины.

Такое заявление он сделал на заседании правительства во время презентации правительственно-общественной антикоррупционной инициативы "Вместе против коррупции" уровень прозрачности министерств, по данным которой прозрачность Министерства энергетики и угольной промышленности значительно увеличилось.

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"Прозрачность министерства увеличилась, а коррупция в энергетике не уменьшилась. Это диссонанс", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что повышение в Украине цен на природный газ до рыночного уровня, что произошла в мае прошлого года, является лучшим способом борьбы с коррупцией и спекуляциями в этой сфере.

Верховная Рада Украины в конце февраля отклонила законопроект №4840 о раскрытии информации в добывающих отраслях, согласно которому компании, которые добывают полезные ископаемые, такие как руда металлов или энергоресурсы, обязаны публиковать информацию о своих налоговых платежах, а также производственные данные.