Базовая цена российского газа для Украины в первом квартале завышена по сравнению с ценой его реализации для других европейских государств.

Так прокомментировал заключенные в Москве газовые контракты аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Владимир НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, с учетом ожидаемой динамики цен на нефть, среднегодовая цена в районе 230 долл. за тыс. куб. м, которую озвучила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, вполне реальна, если за базу принимать цену первого квартала 2009 года (360 долл. за тыс. куб. м). В то же время, отмечает аналитик, «возникает вопрос – насколько справедлива эта базовая цена».

По словам В.НЕСТЕРЕНКО, без 20-процентной скидки цена на газ в первом квартале составляет 450 долл., что существенно выше, чем цена продажи российского газа на границе Польша – Германия (около 390 долл.). По оценке аналитика, исходя из цены на границе Германии, для Украины паритетной является цена порядка 330 долл., а с предусмотренной скидкой – 265 долл. «А при такой базовой цене среднегодовая уже выходит на уровне 170 долл., то есть ниже, чем в прошлом году», – отметил В.НЕСТЕРЕНКО.

«Даже без учета понижающего коэффициента среднегодовая цена получается ниже, чем ожидает премьер, – порядка 215 долл.», – добавил он.