Поставки нефти ОПЕК к 2030 году составят около 2,2 млрд. тонн в год. Такие данные приводятся в долгосрочном прогнозе развития энергетики "The Outlook for Energy. A View to 2030", составленном компанией ExxonMobil, сообщает ИА "Туран".

Согласно документу, ископаемые виды топлива в рассматриваемый период по-прежнему будут обеспечивать около 80% потребностей человечества в энергии, причём на нефть и газ придётся около 60%.

Мировой спрос на жидкие виды топлива, по прогнозу, возрастёт с нынешнего уровня в 86 млн. бар. нефтяного эквивалента (н.э.) в год до 108 млн. бар. н.э. в 2030 году. Этот спрос будет удовлетворяться из различных источников, но главным образом благодаря нефти.

Большая часть спроса будет обеспечиваться за счёт поставок нефти из стран ОПЕК, рост которых к 2030 году предполагается с сегодняшнего уровня в 1,45 млрд. тонн н. э. в год до 2,1-2,2 млрд. тонн н. э. в год. Учитывая значительную базу запасов и производственные мощности, достижение этого уровня возможно, однако для обеспечения надежных и доступных по цене поставок важны доступ к запасам и своевременные инвестиции, отмечает ExxonMobil.

Потребление природного газа, одного из основных энергоносителей, будет возрастать наиболее быстрыми темпами (примерно на 50% к 2030 году, по сравнению с нынешним уровнем), что отражает его преимущества как эффективного и экологически чистого ресурса для производства электроэнергии.

Ядерная энергетика и возобновляемые источники топлива будут развиваться быстрыми темпами, и к 2030 году вместе будут обеспечивать около 20% производства электроэнергии в странах, не входящих в ОЭСР (международную Организацию экономического сотрудничества и развития).