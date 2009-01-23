«Киевэнерго» не отключит социальные заведения от электричества?

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что АК «Киевэнерго» не будет отключать объекты социальной сферы столицы от энергоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление «Киевэнерго» о начале отключения наибольших должников за тепловую и электрическую энергию.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, он лично вел переговоры с руководителем АК Эдуардом СОКОЛОВСКИМ, и была достигнута соответствующая договоренность.

«Есть отдельные попытки отключить, но пока нам удается регулировать эти вопросы, и все подключается срочно (возобновляется энергоснабжение отключенных заведений – УНИАН)», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что свои долги бюджетные организации смогут погасить после того, как будет утвержден бюджет города на текущий год.

Что касается того, что есть угроза отключения «Киевводоканала», А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Поживем – увидим. Я уже таких озвучиваний слышал раз двадцать. Что было двадцать раз, то будет и двадцать первый. Двадцать раз не отключили, и на двадцать первый будет то же».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, "Киевэнерго" официальным письмом предупредило руководство ОАО АК "Киевводоканал" о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января.

«В отношениях с “Киевводоканалом” мы переходим от "дружеских диалогов" к конкретным действиям. Если со стороны руководства “Киевводоканала” не будут приняты меры по стопроцентному погашению задолженности за потребленное электричество, то мы начнем ограничивать подачу электрической энергии предприятию уже с 10.00 27 января", - заявил коммерческий директор АК "Киевэнерго" Сергей ЧЕХ.

По данным “Киевэнерго”, долг ОАО "АК "Киевводоканала" на конец 2008 года составлял 412, 392 млн. грн. За первые недели нового года компанией потреблено электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом уплачено лишь 1 млн. грн., что составляет 5%.